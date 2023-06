La Giornata internazionale del bacio rubato. L’happening a Roma delle sorelle Coratella

Leggi su funweek

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il prossimo 6 luglio 2023, in occasione della ‘del’, le artiste Rossana e Teresapromuovono un happening a, presso largo Gaetana Agnesi, dalle ore 18.30 alle 19.30. Alla performance parteciperà un rinomato musicista come Juan Carlos Albelo Zamora e gli attori Massimo Napoli e Sara Ren. I ‘baci’ saranno immortalati dagli scatti fotografici di Gabriel Cash, Salvatore G. B. Grimaldi e Denise Sarahi. L’evento, realizzato in collaborazione con l’associazione ‘Alibi Oltre’ e ‘First Social’, sarà lanciato sui social con l’hashtag #RubiamoBaci. Per saperne di più, abbiamo posto alcune domande alle. Gentilissime, innanzitutto chi sono Teresa e Rossana? Teresa ...