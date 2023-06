La giornata è stata istituita nel 2014 dall' Unesco

Leggi su iodonna

(Di venerdì 30 giugno 2023) Non se ne sta abbattendo uno sulla Terra, ma oggi 30 giugno è comunque l’Asteroid Day, lamondiale degli asteroidi. La celebrazione ènelper ricordare l’evento successo nel 1908 quando alle prime luci dell’alba una fortissima esplosione distrusse duemila chilometri quadrati di foresta della Siberia orientale passato poi alla storia come «evento di Tunguska» dal nome del fiume che scorreva sull’area. Secondo l’ipotesi più accreditata finora, perché ancora non si sa con esattezza cosa successe, si trattò dell’esplosione di un meteorite o di una cometa causata dal loro scontro con la Terra. Ciò che si sa con sicurezza, invece, è che fu il più violento impatto di un oggetto cosmico avvenuto nell’atmosfera terrestre finora registrato nella storia ...