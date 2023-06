La Francia si prepara a un’altra notte di guerriglia | annullati i grandi eventi | pronti anche i blindati Macron | «Tenete i vostri figli a casa»

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dopo la terzadi disordini in, Emmanuelsi appella «alla responsabilità di tutti i genitori, i padri e le madri di famiglia». Un terzo dei fermati dalla polizia sono giovani o giovanissimi e, ha precisato l’inquilino dell’Eliseo, «è responsabilità dei genitori tenerli a». Oggi il presidente francese ha lasciato in anticipo il Consiglio europeo in corso a Bruxelles per rientrare a Parigi e presiedere una nuova riunione dell’unità di crisi interministeriale. Le proteste che da martedì infiammano lasono nate dopo l’uccisione di Nahel, diciassettenne di Nanterre, da parte di un poliziotto. In questo momento, la tensione è ancora molto alta e la priorità è mantenere l’ordine pubblico. La premier Elisabeth Borne ha annunciato, su proposta del ministro dell’Interno Gérald ...

Nel frattempo, lasia una nuova nottata di scontri, proteste e guerriglia urbana. Il presidente Emmanuel Macron è tornato in anticipo dal Consiglio Europeo in corso a Bruxelles, ...Da giorni laè messa a ferro e fuoco: in un clima esplosivo, le violenze pongono una nuova ... E adesso il Paese sialla prossima notte. Il ministro dell'Interno, Gèrald Darmanin, ha ...Ladi fronte a una crisi profonda, sialla quarta notte della rivolta delle banlieue, le periferie, dopo la morte del giovane Nahel, 17 anni, ucciso da un poliziotto che gli ha sparato ...

La Francia si prepara a un'altra notte di guerriglia: annullati i grandi ... Open

La rivolta per la morte di Nahel non si placa. In Francia la protesta accende mille fuochi, saccheggia i centri commerciali e i supermercati di banlieue ma da ieri anche i negozi nel centro ...Domani i funerali del giovane Nahel ucciso da un poliziotto Roma, 30 giu. (askanews) - La Francia di fronte a una crisi profonda, si prepara alla quarta notte della rivolta delle banlieue, ...