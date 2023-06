La Francia nel caos della violenza | quasi 700 fermati fra i giovani in rivolta e 249 poliziotti feriti

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 30 giugno 2023) Per la terza notte consecutiva le periferie delle principali città, a cominciare da Parigi, appaiono in preda a una guerra civile urbana. Dopo l’omicidio del 17enne Nahel a Nanterre, al quale un poliziotto – adesso gli arresti – ha sparato alla testa, la rabbia delle banlieues è esplosa con estrema. Il Governo ha mobilitato 40mila: un esercito. La tensione è altissima in tutta la. Si combatte una vera e propria guerriglia urbana non soltanto nelle banlieues parigine ma anche in vari paesi e città come Lione, Lille, Tolosa, e altre località, fino all’Alsazia Lorena. La polizia si muove per le strade protetta da blindati generalmente adoperati nelle operazioni antiterrorismo e spara gas lacrimogeni. I rivoltosi sparano petardi e fuochi d’artificio. Si potrebbe ...