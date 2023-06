(Di venerdì 30 giugno 2023) Laschieraper riprendere il controllo della situazione,giorno di guerriglia urbana e. Nanterre, nella periferia ovest di Parigi, è l’epicentro di manifestazioni e scontri con le forze dell’ordine da quando, martedì, un diciassettenne è stato ucciso dalla polizia a un posto di blocco. Il governo, in una riunione d’emergenza, ha cancellato tutti i viaggi dei ministri. Il presidente Emmanuel Macron, di fronte alle immagini della morte di Nahel M. (il cognome non è stato diffuso) ha scelto la fermezza: ha detto che fatti del genere sono «inspiegabili» e «imperdonabili». Per cercare di sedare tensioni, il ministro dell’Interno Gerald Darmanin ha detto che in tutto il Paese sono statiti...

... una delle 10 ciclovie turistiche di interesse nazionale, si estende per oltre 1.000 chilometri, prevalentemente lungo la costa di Liguria, Toscana e Lazio, partendo dal confine con lae ...Roma, 29 giu. Saranno 40.000 gli agenti dispiegati stasera in, di cui circa 5.000 a Parigi e sobborghi, per fronteggiare eventuali nuove violenze per luccisione del 17enne Nahel da parte di un poliziotto. Lo ha annunciato alla stampa il ministro ...Ancora più significativa la crescita registrata in(+149%) e Spagna (+172%). Ad incidere particolarmente su tale scelta sarebbe la sostenibilità. Secondo un'indagine condotta a novembre da ...

La Francia mobilita quarantamila agenti dopo giorni di proteste Linkiesta.it

L’inflazione francese rallenta al livello più basso da oltre un anno a questa parte. La variazione annuale dei prezzi al consumo nella seconda economia della zona euro si è attestata al 5,3% a giugno, ...Intanto a Nanterre, dove è stato ucciso l'adolescente durante un controllo di polizia, è partita la "marcia bianca" per chiedere "giustizia per Nahel". In ...