La Francia che ci dava lezioni di buon governo sta bruciando di rabbia

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ci sono cose che tornano in mente in questi giorni durante i quali dallaarrivano immagini di scontri, violenza, auto e cassonetti dati alle fiamme, con la Polizia impegnata a placare la protesta di piazza con la forza. Giorni in cui il Ministro dell’Interno Darmanin è sotto pressione ed annuncia l’invio nelle strade delle principali città francesi di 40 mila agenti, un mini esercito. Ecco, Darmanin. Stiamo parlando dello stesso personaggio capace poche settimane fa di criticare pubblicamente più volte l’Italia ed ilper la gestione dei migranti e della sicurezza. «Ildella destra in Italia come vedete non è in grado di risolvere il problema, non sa risolvere i problemi della sicurezza» tuonava da Parigi dall’alto di chissà quale superiorità. Nel giro di pochi giorni altri componenti dell’esecutivo di Macron e ...