La fiducia di Frederic Vasseur | “Tanto lavoro svolto | Ferrari pronta per l’Austria”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Lacerca ancora la quadra del cerchio in un Mondiale 2023 che vede la Red Bull di Max Verstappen come dominatrice assoluta del Circus della Formula 1. Delle migliorie sono attese, ancora, nel prossimo appuntamento che vedrà tutto il carrozzone fare visita al Red Bull Ring, circuito che sorge sul suolo austriaco. Grandi aspettative le riponeche ha spiegato come la Rossa di Maranello si sia preparata con ore di simulatore alla nuova tappa europea. Le parole didi“Dopo il Canada, torniamo in Europa con alcuni circuiti che sono ormai un classico del calendario, a cominciare da Austria e Gran Bretagna – ha dichiarato, numero uno in pista della Scuderia di Maranello – a Spielberg ...

... commentaVasseur. Quel simulatore che, il team principal, in un'intervista al Corriere ...il Red Bull Ring ha sì due curve (penultima e ultima) molto impegnative e "sentinella" per la...Dopo l'addio di Paolo Maldini eMassara che avevano creduto nelle qualità del giocatore ...c'è quella di un prestito per permettere al giovane attaccante di ritrovare un po' diin un ...La chiusura del rapporto con Paolo Maldini eMassara , una separazione che pare affondasse ... è stata la prima picconata a far vibrare pesantemente latra tifoseria e proprietà. La ...

Milan-Kamada, c'è fiducia: tutto sul contratto e sul viaggio in Italia Calciomercato.com

Red Bull favorita d'obbligo, ma fa leggermente più fatica quando ha meno tempo per girare nelle libere: una piccola occasione per Aston Martin, Mercedes e Ferrari, con la pioggia che può scombussolare ...Il rinnovo di Sainz non è una priorità in casa Ferrari: la conferma è arrivata in un'intervista dal team principal Vasseur ...