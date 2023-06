La disinformazione su IT-alert | il nuovo sistema di allarme pubblico

(Di venerdì 30 giugno 2023) Di Francesca Capoccia Il 28 giugno 2023 tutte le persone che si trovavano in Toscana dovrebbero avere ricevuto sui propri cellulari un messaggio “IT-”. Si è trattato di un test deldidella protezione civile che avverte la popolazione in caso di una grave emergenza o di un evento catastrofico. Sulla tematica sono iniziate a circolare false informazioni diffuse attraverso i social media: ad esempio, che la protezione civile avrebbe installato un’applicazione su tutti gli smartphone per monitorare le persone, oppure che il servizio può essere disattivato. Inoltre, è stata molto condivisa in modo sensazionalistico la notizia dell’ «incredibile coincidenza» con il terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro a Poggibonsi, in provincia di Siena, avvenuto lo stesso ...

