La Digital Company italiana che semplifica la vita

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sono passati più di venti anni da quando Optima Italia, una delle più importantiitaliane, leader per quanto riguarda l’offerta integrata di servizi di energia e telecomunicazioni (Luce elettrica, Gas, Internet e Mobile), ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano. Da quel momento in poi l’azienda è cresciuta, mettendo a disposizione dei suoi attuali e futuri clienti tantissimi altri servizi come il Teleconsulto (un medico generico sempre a disposizione, h24 e 7 giorni su 7) e l’Assistenza h24 (che mette a disposizione idraulici, elettricisti, fabbri ecc.). Perché sceglierla Optima Italia propone soluzioni sia per clienti privati che per clienti business. Usare i servizi da loro offerti vuol dire affidarsi a un’azienda innovativa con cui collaborano centinaia di giovani professionisti che non solo conoscono perfettamente le ...

Optima Italia, la Digital Company che semplifica la vita Notizie.it

