La Cina si è arresa sulla Via della Seta Ora attacca Meloni e gli Usa

(Di venerdì 30 giugno 2023) La Via? Tra pochi mesi, solo in fotografia, almeno per l’Italia. La, infatti, sembra essersialla decisione italiana di non rinnovare il memorandum. Il Global Times, organo “falco”propaganda del Partito comunista cinese in lingua inglese, loda il governo gialloverde presieduto da Giuseppe Conte per la firma del memorandumVianel 2019 e critica il governo di Giorgiache sembra deciso a non rinnovare l’intesa. Il primo “era retto da un partito politico non mainstream in grado di resistere alle pressioni degli Stati Uniti” , dice Cui Hongjian, direttore del dipartimento per gli sudi europei del China Institute of International Studies (istituto sotto il controllo del ministero degli ...