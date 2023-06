La Cenerentola di Nureyev al Caracalla Festival

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 giugno 2023) In scena dall'1 al 4 luglio a Roma. La storia è ambientata in una Hollywood anni Trenta È ambientata nell’universo hollywoodiano degli anni Trenta la versione del ballettofirmata dal grande Rudolf, che il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato, propone nell’ambito del2023 dall’1 al 4 luglio nel Teatro Grande delle antiche terme romane. Gli anni Trenta voluti dasi accostano così idealmente agli anni Cinquanta della Dolce vita della regia della Traviata di Lorenzo Mariani, anch’essa nel cartellone deldi quest’anno. Creata nel 1986 per l’Opéra di Parigi, questa rilettura in chiave moderna di una delle fiabe più popolari, su musiche di Sergej Prokof’ev, è proposta per ...