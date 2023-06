La cappellina della Madonna delle Grazie di San Lupo | memoria della Peregrinatio Mariae del 1948

(Di venerdì 30 giugno 2023) Che sia a piedi o in bicicletta, in auto o in Vespa, è difficile che non l’abbiate mai notata, Sulla Statale Sannitica, quando da Sanvi recate verso Pontelandolfo, ai confini con il territorio di Casalduni, all’angolo di una … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

... "I cuscini solidali" e il progetto per la manutenzioneMadonnina del Brinzio, protettrice dei ciclisti. I quattro tracciati previsti hanno riscosso molti consensi da parte ...... ma umanamente sì", commenta Luca Romani , 51 anni, responsabile a PrimavalleComunità di Sant'Egidio che da sempre frequenta i quartieri fragili. Qui nel 1973 allestisce unanelle ...... " I cuscini solidali" e al progetto per la manutenzionedelle Madonna del Brinzio protettrice dei ciclisti. I quattro tracciati previsti hanno riscosso i consensi degli atleti in ...

La cappellina della Madonna delle Grazie di San Lupo, memoria ... Fremondoweb

Il Sacro Monte di Varese è stato la cornice perfetta per l'evento, creando un'atmosfera unica in cui arte, architettura e musica si sono intrecciate in una perfetta armonia ...Blindata l'area di Piano Cappelle dalle 17 fino a notte. Lo spettacolo di Checco Zalone ha infatti richiesto il varo di un piano sicurezza che comprende anche le disposizioni sul ...