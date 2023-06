La Borsa sbugiarda gufi e profeti di sventure Milano maglia rosa in Europa | + 19% in 6 mesi

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 giugno 2023)alla fine del primo semestre 2023 tra le principali Borse europee. L’indice Mib ha messo a segno un progresso del 19 per cento da inizio anno, registrando oggi la migliore chiusura da quasi 15 anni, ovvero dal settembre 2008, post-crack di Lehman Brothers. Il 12 settembre di quell’anno – ultima seduta prima del fallimento della banca Usa – l’indice di Piazza Affari aveva infatti chiuso a 28.372 punti. Oggi, invece, si è fermato a 28.230,83 punti, migliore prestazione in chiusura da quella data. Alle spalle di, in, ladi Madrid con un +16,6 per cento nel primo semestre 2023, seguito dal Dax40 di Francoforte che segna un +16 semestrale. Il Cac40 di Parigi ha invece registrato un +14,3 mentre l’Aex di Amsterdam +12,3 per cento. Poco mosso il Ftse100 ...