La borsa minuscola venduta a 58mila euro | ' Più piccola di un granello di sale | per vederla ci vuole il microscopio'

Gli hater: 'Questo è pazzo' Lamicroscopica Realizzata in resina fotopolimerica, laè stata creata utilizzando la tecnologia di stampa 3D comunemente impiegata per creare intricati ......verde - giallastra fluorescente in versione lillipuziana di una OnTheGo di Louis Vuitton (... La nuova eMicroscopic Handbag è stata realizzata utilizzando la polimerizzazione a due ...Al suo arrivo - senza il marito Clooney impegnato in nuovi progetti cinematografici - la Alamuddin ha indossato dei grossi occhiali da sole scuri e mostrato unanera con stampa ...

La borsa minuscola venduta a 58mila euro: «Più piccola di un granello di sale, per vederla ci vuole il microsc leggo.it

Una borsetta microscopica "più piccola di un granello di sale" è stata venduta all'asta per 63.750 dollari (poco più di 58mila euro). La borsa misura 657 x ...Ricordate la minuscola borsa verde fluo diventata virale Ora è stata venduta all’asta con tanto di microscopio, indispensabile per vederla ...