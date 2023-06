Kuleba | ' La rivolta di Prigozhin ha dato il via a una nuova fase del conflitto'

Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, a Otto e mezzo su La7 aggiungendo che "Putin si è indebolito a seguito dell'ammutinamento di Prigozhin ". Per, però, "l'aspetto ...è sicuro che ora Vladimir Putin "si sente più vulnerabile" dopo ladel gruppo Wagner, senza il quale ora sul campo di battaglia "sarà più facile per il nostro esercito. Putin si è ..."Durante la nostra telefonata di oggi - ha twittato- ho elogiato Jens Stoltenberg per i ... Dopo la tentatadella Wagner, "è chiaro che Putin è indebolito e un Putin più debole è un ...

Kuleba: "La rivolta di Prigozhin ha dato il via a una nuova fase del ... TGLA7

L' ammutinamento di Evgenij Prigozhin e la partenza della sua milizia dal territorio ucraino aprono una nuova fase del conflitto. "Senza la Wagner sarà più facile per il nostro esercito". Lo ha detto ...ROMA - 'Siamo disposti a negoziare con la Russia solo una volta che si ritirerà dal nostro territorio': così il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a Otto e mezzo su La7. 'Senza la Wagner sarà ...