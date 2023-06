Kuhn Bper Banca | ‘da sempre a fianco imprese per favorire internazionalizzazione’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 giugno 2023) 'Grazie al Global Transaction Banking mettiamo a disposizione esperienze e professionalità' “Il nostro istituto ha damesso in campo il massimo impegno perl’export e l’internazionalizzazione. Grazie al Global Transaction Banking mettiamo a disposizione esperienze e professionalità per dare impulso al commercio estero ed aiutare i nostri clienti nel poter cogliere le opportunità del mercato internazionale e grazie a una rete di specialisti estero, siamo in grado di fornire un servizio completo e di alta qualità”. Così Stefano Vittorio, Chief Retail & Commercial Banking Officer di, che in occasione della presentazione della quinta edizione degli Stati Generali dell’Export, in programma ad Alba il 29 e 30 settembre prossimi, ha ricordato che “anche per quest’anno ...