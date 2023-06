Krol | «Reijnders è come Koopmeiners | il Milan deve prenderlo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Le parole di Ruud, ex difensore olandese, sul calciomercato del club rossonero . Tutti i dettagli in merito Ruudha parlato a La Gazzetta dello Sport del calciomercato del. PAROLE – «? È bravo e lo so, che lo vuole il. Tecnicamente è bravo, può crescere ancora per quantità, esperienza e maturità. È sicuramente uno dei migliori Under 25 olandesi e ha cominciato a giocare in nazionale. Può giocare più avanti e più indietro, in tutte le posizioni del centrocampo. Non è stato mai testato in Italia ma le qualità ci sono. Mi ricorda Teundell’Atalanta. Non sono uguali ovviamente, ma hanno qualcosa in comune. Anchepuò giocare in diverse posizioni. Hanno la stessa età perché entrambi sono del 1998 ma ...