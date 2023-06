Kolasinac all’Atalanta | colpo a sorpresa dei nerazzurri

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 30 giugno 2023) E’ praticamente fatta per il passaggio di Sade. L’ esperto mancino bosniaco, classe 1993, giunge a parametro zero dall’Olimpique Marsiglia ,e molto presto sarà a disposizione di mister Gasperini che potrà cosi contare su un rinforzo di grande valore per la sua capacità di giocare sia da centrale difensivo che da esterno di centrocampo.ALL’ ATALANTA: I DETTAGLI Il mercato della Dea inizia con il botto acquisendo l’esperto nazionale bosniaco che, dopo essersi liberato dal Marsiglia dove ha giocato nell’ultimo anno e mezzo, sta per trasferirsi a Bergamo dove arriverà nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare un contratto biennale. CHI È SADENato a Karsluhe nel 1993, da padre montenegrino e madre bosniaca, cresce calcisticamente ...