Kim venduto al Bayern Monaco Quanti soldi ha guadagnato il Napoli? E il nuovo stipendio del difensore…

(Di venerdì 30 giugno 2023) Era il 27 luglio 2022 e ilufficializzava l’acquisto di Kim Min-jae. Il difensore sud-coreano veniva prelevato dal Fenerbahçe per una cifra attorno ai 20 milioni di euro con la pesante eredità di Kalidou Koulibaly da prendere. In pochi mesi il centrale difensivo classe 1996 non solo ha saputo sostituire il fortissimo senegalese, ma è stato una delle colonne portanti del terzo Scudetto della storia del. Un percorso fatto di prestazioni impeccabili, grande personalità e anche quale gol su calcio piazzato. Un rendimento clamoroso che ha zittito lo scetticismo iniziale di molti che, quando era sbarcato a, nemmeno sapevano chi fosse l’ex giocatore anche di Beijing Guoan e Jeonbuk Hyundai. Come spesso capita, una stagione simile richiama le sirene dell’Europa calcista e le offerte, di conseguenza, non sono mancate. Dopo ...