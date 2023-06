Kim | spunta un segreto inconfessabile | i tifosi del Napoli restano senza parole

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 30 giugno 2023) Kim Min-Jae è un portento per la difesa delnon soltanto per le sue notevoli doti tecniche, ma anche per la sua personalità:ilche nessuno conosce Il suo impatto sul campionato di Serie A ha superato di gran lunga le aspettative. Il grande timore deideldurante la scorsa estate era quello di non riuscire ad avere più in rosa un difensore le cui qualità potessero eguagliare o superare quelle di Kalidou Koulibaly. Sospetto accresciuto quando in squadra è arrivato Kim Min-Jae, il sudcoreano alla prima esperienza in uno dei maggiori cinque campionati europei. I suoi trascorsi al Fenerbahce facevano ben sperare, ma nessuno avrebbe mai immaginato il risultato finale. Un vero e proprio muro asiatico, a tal punto che ha dato un contributo fondamentale alla vittoria dello ...