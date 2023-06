Kim è il bancomat del Napoli | il passepartout per piombare sul mercato CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 giugno 2023) Kim Minjae ha chiuso l’accordo con il Bayern fino al 2028 con un ingaggio da 7 milioni netti. Da domani fino al 15 luglio i bavaresi potranno versare alla clausola da 50 milioni. Il coreano firmerà giovedì con il suo nuovo club. Kim si trasforma, per il club di De Laurentiis, in un, scrive il Corriere dello Sport. Con i soldi della clausola che verserà il club tedesco, ilpotrà dare la stura al, ricostruendo il muro difensivo e non solo. Il passaggio di Kim al Bayern è uno degli affari più redditizi della storia recente del. “The Monster fa saltare il tappo, trascina ilnel vortice del, gli offre l’opportunità di poter gestire la successione in comodità tra guanciali riempiti da quella montagna di euro che fanno ...