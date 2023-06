Kiev infuriata con chi parla di controffensiva lenta | ' Non è uno spettacolo'

Il capo delle forze armate ucraine ha espresso rabbia e frustrazione per i commenti sull'andamento della controffensiva. Il capo delle forze armate ucraine ha detto che va 'fuori di testa' quando .... L'Ucraina si è scagliata contro Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, a causa di un suo ... Elon Musk ha lanciato un sondaggio su Twitter, con una serie di proposte di pace che asono ...Il capo delle forze armate ucraine ha espresso rabbia e frustrazione per i commenti sull'andamento della controffensiva. Il capo delle forze armate ucraine ha detto che va 'fuori di testa' quando ...

Media Usa: "Iniziata la controffensiva". Kiev: acqua diga non può raffreddare reattori Zaporizhzhia - Onu: "Russia permetta aiuti a popolazioni alluvionate" - Onu: "Russia permetta aiuti a popolazioni alluvionate" RaiNews

In un’intervista al Washington Post, il generale Valery Zaluzhny ha espresso la sua frustrazione per l’opinione espressa pubblicamente in Occidente e anche da Volodymyr Zelensky, anche se non si ...«Lì dove c’è il pericolo cresce anche ciò che salva», recita un celebre verso di Hölderlin. E mentre infuria la guerra tra Russia e Ucraina, tre ...