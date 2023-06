(Di venerdì 30 giugno 2023) Giornata dedicata ai quarti di finale per quanto riguarda laai: quattordici gliimpegnati sulle sedici categorie previste,dei quali vittoriosi, con l’accesso alle semifinali che vale già la certezza di portarsi a casa almeno la medaglia di bronzo.per i seiimpegnati: nei -63 kg maschili Gabriele Lanzilao supera per 13-3 l’elvetico Roy Cipriano, mentre nei -50 kg femminili Federica Trovalusci elimina per 15-5 la tedesca Angelina Victoria Broehan, infine nei -74 kg maschili Edoardo Bagarello batte per 18-10 il norvegese Johan Hjelmervik. Nei -60 kg femminili Francesca Ceci liquida per 16-5 l’austriaca Nurhana Fazlic, ...

Atleta a tutto tondo, a livello giovanile è stato anche nelle nazionali di karate e. Due volte medaglia d'oro aidel Mediterraneo, campione d'Europa in carica, ha subito due ...Il countdown inizia davvero a bruciare. Sono sempre meno i giorni che ci separano dall'inizio deiOlimpici Europei, in cui lafarà il suo esordio in una manifestazione "a Cinque Cerchi". Gli European Games si svolgeranno a Cracovia (Polonia) dal 28 giugno al 3 luglio e tra gli ...CUNEO CRONACA - Il countdown sta per raggiungere il suo culmine. Mancano soltanto 7 giorni all'inizio deiOlimpici Europei, dove lafarà il suo debutto in questa prestigiosa competizione "a Cinque Cerchi". IEuropei si terranno a Cracovia, in Polonia, dal 28 giugno al 3 luglio. ...

Kickboxing, Giochi Europei 2023: dieci azzurri in semifinale! Bottino pieno nel point fighting OA Sport

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO GIOCHI EUROPEI 30 GIUGNO IL MEDAGLIERE DEI GIOCHI EUROPEI Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dei Giochi Europei di ogg ...Sabato 1° luglio si assegneranno nuove medaglie ai Giochi Europei 2023. Giornata infarcita di finali a Cracovia (Polonia) dove l'Italia spera di festeggiare nuovi podi tra. Di seguito il calendario co ...