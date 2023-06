Keyword | Taxi

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 giugno 2023) All’esterno delle stazioni da Roma a Milano da diversi giorni ci sono oramai lunghissime code di viaggiatori in attesa di un, diventati oramai introvabili quasi come i biglietti del concerto dei Coldplay dell’altra sera a San Siro. File interminabili dove cresce la tensione che poi inevitabilmente si sfoga e sfocia in rete e sui social che raccolgano tutta la rabbia di chi è costretto a sostare sotto al sole in cerca di unper andare a un appuntamento di lavoro o, semplicemente, per tornare a casa. È, e per diverse ragioni non poteva essere altrimenti, ladi questa settimana. Il sentiment incassato dalla parola scelta per immergerci nelle discussioni digitali in quest’ultimo week di giugno, ha un valore negativo che sfiora il 60% in Rete. Una percentuale che tutto sommato poteva essere ...