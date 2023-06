Kenwood KMX750AR | impastatrice planetaria in offerta da MediaWorld

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tornano i grandi sconti da, questa volta parliamo dell’sull’, scopriamola insieme La, attualmente inpresso, è un’eccellente scelta per gli appassionati di cucina che desiderano un mixer planetario di alta qualità. Con il suo design elegante e le sue caratteristiche innovative, questasi distingue per la sua potenza e versatilità. Dotata di un motore potente da 1000 watt e di una capacità di 5 litri, lapuò affrontare senza sforzo qualsiasi tipo di impasto, dalla pasta per pane al montare delle chiare a neve. Inoltre, offre una gamma di ...