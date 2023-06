Kata scomparsa | cosa è emerso dai video delle telecamere di sorveglianza

Leggi su tvzap

(Di venerdì 30 giugno 2023) Un filmato registrato da una telecamera di un’azienda vicino al cortile dell’ex hotel Astor è stato sequestrato dai carabinieri. Nelsono apparsi nuovi elementi chiave, importantissimi per capire chi si nasconde dietro il rapimento della piccolaleya. Le immagini che ha catturato risalgono alle 15:14 fino alle 16:45 di sabato 10 giugno, il giorno in cui la bambina di 5 anni è sparita.hanno scoperto i carabinieri grazie al filmato? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Omicidio Primavalle,c’è dietro il delitto: movente assurdo Leggi anche: Michelle Causo, spunta il vero fidanzato: l’annuncio è straziantehanno scoperto grazie ai filmati diSiamo in via Monteverdi. Nel filmato si sente un tonfo, come di qualcaduta ...