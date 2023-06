Kata | i genitori otto ore dai pm Spunta la pista dei latinos

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Un confronto giudicato "importare". Per sondare unainvestigativa alternativa, ma che parta da un elemento concreto, tangibile. Perché l'idea del pedofilo, per adesso, gli investigatori la continuano ostinatamente a considerare "improbabile". Ieri la procura ha sentito, per quasiore, il padre e la madre di, la bimba peruviana scomparsa a Firenze diciannove giorni fa. "Hanno chiesto idi essere ascoltati. Non sono stati convocati", hanno precisato i legali di Kathrine e Miguel. Ma, al di là della formula tecnica, resta la sostanza: il pm Christine Von Borries ha voluto, nuovamente, cercare di capire se i due giovani peruviani avessero davvero raccontato tutto. O avessero avuto qualche "passaggio a vuoto", per paura o per una umana dimenticanza, in un momento di così forte stress emotivo. ...