Kask punta su “Elemento” | un casco bergamasco per nuovi successi sulle strade del Tour

(Di venerdì 30 giugno 2023) Chiuduno. Un prodotto 100% italiano, ormai una rarità, che nel 90% dei casi varca i confini nazionali per essere spedito in oltre 70 Paesi e in tutti e cinque i continenti. Il Made in Italy alladi Chiuduno non è solo un’etichetta, ma una filosofia, un valore fondamentale da difendere a ogni costo per preservare la vocazione alla qualità dell’azienda. Fondata nel 2004 da Angelo Gotti, che ne detiene ancora la proprietà, è specializzata nello sviluppo, progettazione e realizzazione di caschi per i settori safety e sport, in particolare per ciclismo, sci, alpinismo ed equitazione: da subito si è trovata a fare i conti con colossi che operano in entrambi gli ambiti, ma con risultati spesso a proprio favore. E non è un caso se da quasi 14 anni l’azienda affianca uno dei team più importanti e vincenti nel ciclismo: nato come Team Sky, gareggia oggi con la denominazione ...