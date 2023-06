Juventus | Sky | spunta ipotesi Nandez per la fascia destra

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nahitanè il nome nuovo in casa. Come spiegato da Sky Sport, il tuttofare del Cagliari, già in passato mezzala e ultimamente esterno destro a tutta, sarebbe la pedina che i bianconeri potrebbero pescare per puntellare la rosa. L’uruguaiano difficilmente rimarrà sull’isola e così il club piemontese, che va ricordato avere in pugno Timothy Castagne, potrebbe però virare sul sudamericano. Nelle prossime ore maggiori aggiornamenti. SportFace.

Prima giornata in bianconero per l'esterno statunitense, figlio dell'ex attaccante del Milan George, accolto con grande entusiasmo al suo arrivo al J Medical: ha sostenuto le visite mediche e poi è ...Commenta per primo Stefano Antonelli, agente di Destiny Udogie , è intervenuto aSport per parlare del futuro del suo assistito: ' La storia di Udogie è chiara. Lui è del ...italiano come, ...Commenta per primo Andrea Cambiaso ha fatto ritorno alladopo il prestito al Bologna. L'esterno, riferisceSport , è nella lista dei desideri della Fiorentina ma Allegri lo considera come vice Weah e ha intenzione di testarlo nella tournée ...

Weah alla Juve, visite ok: sabato l'ufficialità. Le ultime news di calciomercato live Sky Sport

Non solo le visite mediche di Timothy Weah, la Juventus ha incontrato nella giornata di giovedì 29 giugno l'avvocato Rafaela Pimenta per parlare di Paul Pogba. Durante l'incontro tra Rafaela Pimenta e ...Mercato Juventus – La Juventus è a caccia di rinforzi. La squadra di Massimiliano Allegri vuole interrompere il digiuno di trofei che, ormai, dura da due stagioni. Sono tanti i nomi sul taccuino dei d ...