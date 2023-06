Juventus | Rafaela Pimenta alla Continassa | due botti sul calciomercato

(Di venerdì 30 giugno 2023) E’ pronto a decollare definitivamente ildelladopo il via libera del Napoli per Cristiano Giuntoli. Il club bianconero continua a muoversi sul fronte trattative con il chiaro obiettivo di riscattare l’ultima deludente stagione tra campionato e Europa. Il tecnico Allegri non potrà fallire un’altra stagione e i continui rifiuti ai milioni dell’Al Nassr sono sicuramente da apprezzare. La conferma di Milik in attacco rappresenta un ottimo inizio, così come il rinnovo per una stagione del centrocampista Rabiot. Dopo gli addii di Di Maria e Paredes, si preannunciano due cessioni eccellenti. Il riferimento principale è a Federico Chiesa, richiesto da almeno quattro club tra Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Il secondo nome è quello di Vlahovic, in uscita per una cifra di circa 70 milioni di euro. Foto di Claudio Giovannini / ...

: per Pogba se ne riparlerà a gennaio. Attenzione poi al capitolo Paul Pogba . L'estate ... Ieri c'è stato un summit con la sua agente,Pimenta . E si è deciso che per ora il francese ...Oggi la società ha incontrato l'avvocatoPimenta, con cui si è parlato di Noussair Mazraoui, in uscita dal Bayern Monaco . Nella sua prima stagione in Baviera ha raccolto 26 presenze totali ......Pimenta, anche se il club sarebbe disposto a cederlo. Calciomercato: offerta choc per PogbaLa volontà del giocatore è di rientrare in anticipo rispetto alla data del ritiro: l'idea, ...

Tra mercato in entrata e richieste giunte alla Continassa, grandi movimenti per il futuro centrocampo della squadra di Allegri ...