Juventus | Cuadrado non rinnova e lascia Torino

(Di venerdì 30 giugno 2023) Giunge ai titoli di coda l'avventura del colombiano in bianconero: di seguito il comunicato del club e il messaggio emozionante del calciatore

Juanlascia la. Sono state otto annate ricche, speciali, indimenticabili'.14.38 - Al momento nessuna trattativa in corso tra Roma e Napoli per Ibanez. Le ultime sul centrale ...Ora è ufficiale: Juannon rinnoverà il proprio contratto con lae lascerà Torino proprio quest'estate da free agent. A renderlo noto è stato lo stesso club bianconero tramite comunicato: "Otto anni ...Il colombiano chiude l'avventura bianconera dopo 8 anni Juanlascia ladopo 8 stagioni e il club bianconero lo ringrazia con una nota sul proprio sito ufficiale. 'Grazie, Panita! 314 volte abbiamo combattuto insieme, vincendo 11 trofei. 26 ...

Grazie, Panita! Juventus Football Club

Il giornalista di Italia Oggi Luigi Chiarello saluta Juan Cuadrado via Twitter: "E’ #Cuadrado ma alla #Juve è valso al cubo. In bocca al lupo #Panita @Cuadrado", le parole ...Anche senza Champions, i bianconeri sono molto attivi sul mercato in entrata. Il primo prospetto arriva dagli Usa. La Juventus ha ancora due punti interrogativi da evadere. Sapere con certezza se gioc ...