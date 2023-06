Juventus | boom social | “Siamo 150 milioni”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Traguardo molto importante per il club bianconero che in una nota spiega i numeri e la sua crescita sui

"Siamo 150 milioni" scrive la Juventus in una nota ufficiale. Il club bianconero si riferisce alle cifre raggiunte sui social: è questa, infatti, la quota dei follower sulle varie piattaforme. (ANSA) ...Traguardo molto importante per il club bianconero che in una nota spiega i numeri e la sua crescita sui social.