Juventus | Barzagli | “Il no all’Arabia di Allegri mi ha fatto capire quanto lui sia orgoglioso”

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 giugno 2023) Andreaha parlato del futuro dellache sarà costeggiato ancora dalla presenza in panchina di Massimiliano. Il tecnico toscano ha avuto in Andreauno dei suoi grandi argini della difesa nei primi anni in bianconero. Proprioha parlato ai microfoni de La Repubblica, sottolineandoil tecnico toscano tenga alla causa. Le parole disu: “Il rifiuto ad andare in Arabia Saudita? Questa decisione per me faquanta convinzione abbia di rimanere allae con quali intenzioni voglia ripartire unocome lui“. Sul mercato juventino: “Il mercato sta iniziando a carburare adesso, bisognerà vedere chi ...