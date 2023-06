Juve | può sbloccarsi la cessione di Zakaria | le ultime

Non sirestare eternamente in bilico. Giuntoli arriva Forse. Ma De Prepotentiis vorrebbe ammollare alla(in sopra - mercato) anche un suo esubero. Si è patteggiato Si pretenda di sapere ...Commenta per primo La Sampdoria , in questo momento, in portacontare su due elementi che sarebbero un lusso anche in Serie A. Il primo è Emil Audero , di rientro dall'infortunio ma appetito da tante squadre, il secondo è Wladimiro Falcone , tornato alla ...... 'Lagiocherà sempre alle 12,30 per racimolare qualche tifoso all' estero ...', oppure: 'Quanto è dura dover ammettere che avete fatto la più grande cazzata della vostra vita... Per me si...

Vlahovic via in prestito: la Juve può farlo ad una condizione CalcioMercato.it