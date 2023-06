Juve-Napoli | è guerra | i bianconeri vanno sull'obiettivo per il post Osimhen

(Di venerdì 30 giugno 2023) L'Udinese chiede 35 milioni di euro per Beto. Per questo motivo l'offerta del, di una decina di milioni inferiore, è stata...

Per questo motivo l'offerta del, di una decina di milioni inferiore, è stata rifiutata. I ... questa la novità delle ultime ore, dovranno fare attenzione all'eterna rivale, la. Per quello ...OCCASIONI - Da Kamada (trattato dal Milan) a Zaha (Roma e Lazio), da Cuadrado (dice addio alla) ad Adama Traoré (e Milan) scorri per gli svincolati di lusso che potrebbero far comodo ai ...Il 30 giugno, infatti, è l'ultimo giorno della passata stagione agonistica, quello entro cui Giuntoli deve liberarsi dal

Giuntoli, è il giorno clou. Contatto Juve-Napoli Corriere dello Sport

Arrivano conferme: Cristiano Giuntoli sta per lasciare Napoli al fine di trasferirsi alla Juventus. Nel cestino il contratto fino al 2024, che sarà risolto ...Ora ci siamo davvero: Cristiano Giuntoli è a un passo dalla Juventus, nelle prossime ore potrà firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al club bianconero per cinque stagioni.