Juve-Napoli | contatti per liberare Giuntoli | spunta accordo informale tra le parti

Claudio Zuliani, giornalista di dichiarata fede juventina, ha parlato, tra le altre cose, del futuro di Cristiano Giuntoli.Il centrocampista del Sassuolo approderà, con ogni probabilità a una big nel corso della sessione estiva di calciomercato.