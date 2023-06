Juve | la verità su Vlahovic

Mandarlo allain modo semplice e facile non è una prospettiva che De Laurentiis pare voler concretizzare nell'immediato'. Interesse dell'Empoli per Gaetano 'Gianluca è uno dei nomi che, per ...Intanto il suo agente Martin Guastadisegno è arrivato in Italia proprio per approfondire la questione con la. Ma le possibilità che possa ripartire dallasembrano ridursi sempre più.Mi spiego meglio, notavo che lain 5 minuti creava almeno 3 palle goal, attaccava in maniera ... questo modo di ragionare non è sempre indice die più avanti spiegherò il perchè, ...

Giuntoli Juve, è il giorno della verità: ora, con la deroga o tra un anno. Tutti gli scenari e una sensazione Juventus News 24