Juve | Danilo | ««Ho da tempo voglia di iscrivermi all’università una volta finito di giocare»

(Di venerdì 30 giugno 2023), difensore dellantus, ha parlato a margine della consegna del “Premio L’Altropallone” vinto dal giocatore brasiliano, difensore dellantus, ha parlato a margine della consegna del “Premio L’Altropallone” vinto dal giocatore brasiliano. SUL FUTURO IN UNIVERSITÀ – «Ho dadiunadi. Vorreialla facoltà di psicologia, mi piace capire come funziona ilnostro cervello, le diverse maniere di pensiero e comportamento nelle situazioni diverse,come nel calcio che ci mette costantemente sotto pressione. Già da adesso studio e miinteresso alla materia e sarà la prima cosa che farò quando smetterò di ...

... Cuadrado e De Sciglio, oltre a' eppure di questi quattro la certezza ce l'ha soltanto uno ed è il brasiliano vice capitanoper il resto si tratta soltanto di tempo per rescindere o ...Passiamo alla Juventus che ha, tra i suoi tesserati,, Alex Sandro, Kostic e Kaio Jorge. Per quanto riguarda la Roma, invece, abbiamo Reynolds e Abraham. Serie A, gli extracomunitari ...Commenta per primoè stato premiato dall' Associazione Altropallone per il suo impegno con la propria associazione ' Futuro Re2ondo '. Per quest'anno dunque il difensore della Juventus si è aggiudicato il ...

Danilo premiato da Associazione Altropallone: «Una volta smesso..» Juventus News 24

Danilo, calciatore della Juventus, ha detto la sua sul percorso scolastico, parlando anche delle vacanze in vista del prossimo anno.