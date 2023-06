Juve-Chelsea | un affare in ballo

(Di venerdì 30 giugno 2023)si parlano. E cercano di trovare soluzioni ai rispettivi problemi. A quello di una rosa da smaltire come quello dei Blues, per...

Ma attenzione anche al Napoli: gli azzurri sono a pari merito con la(4.00) su Goldbet e ... Più staccatee Liverpool, che si attestano entrambe tra 17.00 e 20.00. COMPARAZIONE QUOTE: ...... proveniente da due big club di Premier League, quali il(allora non proprio big) e il ... Sono di quegli anni gli arrivi importanti del mitico Paul Gascoigne (Lazio) di David Platt (Bari,e ...... il suo agente Darko Ristic ha aspettato il Bayern , spera in Real o Atletico, parla con, United e Arsenal. Alla fine però è ancora alla. Che fissa il prezzo e non fa sconti: 90 milioni,...

Clamoroso, scambio Vlahovic-Lukaku: Juve e Chelsea a lavoro FantaMaster

"Siamo 150 milioni" scrive la Juventus in una nota ufficiale. Il club bianconero si riferisce alle cifre raggiunte sui social: e' questa, ...Accostato negli ultimi giorni alla Juventus con una certa insistenza, Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 del Chelsea, potrebbe continuare a giocare in Inghilterra. Come riportato ...