Juve | Bonucci non rientra nel progetto Vlahovic nel mirino del Real

Laentra nella "fase 2" del mercato. La prima parte del lavoro è stata portata al traguardo: sono stati blindati Milik e Rabiot, due priorità richieste da Massimiliano Allegri, è arrivato Weah ed è ...Tanto lavoro da fare in questo periodo dell'anno per la dirigenza di una Juventus che vuole al più presto riscattare l'ultima stagione. I tifosi sono stati senz'altro delusi da come è andato a finire ...... Alex Sandro o Leonardosu tutti. E poi ci sono i big, almeno uno sembra proprio possa essere sacrificato in casa, forse non di più: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa catalizzano le ...

Juve-Bonucci, piani diversi: tira aria d'addio. Gli scenari Tuttosport

Chiesa piace in Premier (Liverpool, Newcastle e Aston Villa) ma anche a Psg e Bayern. Zakaria, Arthur e McKennie: esuberi da piazzare ...La Juventus è attesa da un mercato molto importante; i bianconeri sembrano aver deciso il futuro dei big tra cui Bremer.