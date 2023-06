Juve | ancora un cambio in dirigenza

...e Sampdoria), di Paul Ince (Inter) e di Des Walker (Sampdoria). E sono di quegli stessi anni ...Graeme Souness (centrocampista della Sampdoria negli anni '80) al gallese flop Ian Rush (oggi ...Paul Pogba , intanto, dice no agli arabi perché l'offerta ètroppo bassa. Juventus: ... E adesso Adesso lanon crede più tanto nel Polpo. Ieri c'è stato un summit con la sua agente, Rafaela ...Alla fine però èalla. Che fissa il prezzo e non fa sconti: 90 milioni, con o senza bonus.

Milinkovic-Savic Juve, l'affare si può ancora fare: la rivelazione Juventus News 24

TORINO - Il restyling sulle corsie laterali non si fermerà con l’acquisto di Weah. Ma la politica di mercato della Juventus in questa nuova versione post Agnelli è cambiata: prima di piazzare un colpo ...Paul Pogba respinge le avance arrivate dall'Arabia Saudita. C'è anche il nome del centrocampista francese tra i calciatori selezionati dai club sauditi per rinforzare le proprie squadre in vista della ...