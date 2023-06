John Landis | Hollywood è in uno stato patetico e le piattaforme streaming sono i cattivi

(Di venerdì 30 giugno 2023)è in cerca di qualcuno che sia in grado di salvare: per il regista l'industria cinematografica è diventata patetica e la colpa è delle, intervida Deadline durante il Taormina Film Festival, ha affermato che l'industria cinematografica è ormai "patetica" e nel "caos più totale" a causa dello sciopero degli sceneggiatori, dellee degli effetti duraturi della pandemia di COVID-19 sulle sale cinematografiche. "Sai, è la prima volta nella storia diche il Directors Guild, il Writers Guild e l'IAtutti uniti." ha detto il leggendario regista comico. "L'industria cinematografica è nel caos più ...

Dan Aykroyd molto pentito di una scena in Una poltrona per due, la celebre commedia natalizia diretta da: ecco ...Nomination all' Oscar per Il Principe cerca moglie , e poi I Predatori dell'Arca perduta, Un Lupo mannaro americano a Londra, Animal House e (diretta dal marito) la video clip eterna ...... e con i restauri dei capolavori Profondo rosso di Dario Argento, Animal House di, Donne sull'orlo di una crisi di nervi di Pedro Almodovar, La casa dalle finestre che ridono di Pupi ...

