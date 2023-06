Joe Barbieri | concerto al castello di Tutino domani Tratto da una storia vera | trent' anni suonati

(Di venerdì 30 giugno 2023) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Asuccede sempre qualcosa: con ildi Joe(biglietti disponibili sulla piattaforma Oooh.events) si entra nel vivo della programmazione culturale con un artista impegnato in un tour speciale per celebrare le “nozze di perla”, ovvero le tre decadi di matrimonio tra lo stessoe la musica. Per celebrarla in ogni sua versione e sfaccettatura, Joeha deciso di portare sui diversi palchi italiani formazioni diverse, dalcon orchestra alla sua formazione in duo, quest’ultima sul palco diinsieme al contrabbassista Luca Bulgarelli, pensata per gli spazi intimi e raccolti, tanto amati dal musicista. Nel tour, che fa tappa anche a, hanno trovato ...

TRICASE (Lecce) - A Tutino succede sempre qualcosa: con il concerto di Joe Barbieri (biglietti disponibili sulla piattaforma Oooh.events) si entra nel vivo ...