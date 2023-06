(Di venerdì 30 giugno 2023) Debutta in Italia, il primo suv 100% elettrico dele il primo modello pensato per il mercato europeo, disegnato dal centro stile di Mirafiori e prodotto nello stabilimento di Tychy ...

Jeep Avenger, la prima elettrica del brand prodotta in Europa Agenzia askanews

Milano, 30 giu. (askanews) - Debutta in Italia Jeep Avenger, il primo suv 100% elettrico del brand e il primo modello pensato per il mercato europeo, disegnato dal centro stile di Mirafiori e prodotto ...Con Avenger, Jeep prosegue la sua strategia per diventare il brimo brand suv green in Europa. Intanto a maggio la quota di mercato di Jeep in Italia è salita ...