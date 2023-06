JA Solar riceve il Top Brand FV Award per il mercato europeo da EUPD Research

(Di venerdì 30 giugno 2023) PECHINO, 30 giugno 2023 /PRNewswire/Il 14 giugno, JAha ricevuto il premio TopPV per ildapresso il suo stand, con il CEO di, Markus A.W. Hoehner e Jin Baofang, presidente di JA, entrambi presenti alla cerimonia di certificazione. TopPV è stata premiata dall'autorevole istituto di ricerca di fama mondialee gode di un'ottima reputazione nel settore fotovoltaico globale ed è la prova dell'elevata credibilità del marchio fotovoltaico. Attraverso ricerche approfondite su installatori e distributori in vari mercati fotovoltaici in tutto il mondo,...

JA Solar riceve il Top Brand FV Award per il mercato europeo da ... Adnkronos

