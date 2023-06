Ivana Spagna | «Avevo pianificato il suicidio» Il racconto drammatico

(Di venerdì 30 giugno 2023) Rivelazione forte da parte di: avevail suo. La diva degli anni '80, con successi internazionali come Gente come Noi e Easy Lady, si è raccontata senza filtri in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. L'artista ha conosciuto il volto scuro della solitudine e della depressione che l'ha condotta a pensare e ad organizzare nei minimi dettagli l'estremo gesto del. Dopo la morte della madre, avvenuta nel 1997, si è sforzata di concludere il tour. Prendeva troppe pastiglie, non dormiva e si era chiusa in se stessa: "Mi isolai.un corvo nero sulla spalla. Decisi di farla finita. Nella lucida follia ho pulito la casa, volevo andarmene lasciando tutto in ordine. Con calma freddaorganizzato ogni ...

Ivana Spagna: «Il successo negli anni ‘80 Lo devo a due dj francesi. Con Patrick, ex modello, le nozze... Corriere della Sera

La cantante torna con il suo tormentone: "Ma il periodo d'oro, certo, non torna più", dice. Rimpiangendone la spensieratezza. E racconta per la prima volta che cosa è successo nel suo periodo più nero ...Ivana Spagna, quando la mamma è mancata ha pensato di seguirla: la gatta l'ha salvata appena in tempo, aveva progettato tutto.