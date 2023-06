...dell'attenzione le vicende deloggetto dell'aggressione russa sia per ribadire il valore essenziale della solidarietà , di cui in più occasioni si è avuta una dimostrazione concreta in...Voglio giustizia per ilitaliano, non solo per mio figlio. Il ministro Salvini intervenga'. Così Raffaele Turco, il padre di Giuseppe, accoltellato e ucciso per futili motivi a Casal di ......ANCHE DOLOSAMENTE VOLUTO DALLA STESSA SINISTRA PER POTER AVERE MAGGIORE CONSENSO POLITICO IN... ECCO CHE SI HANNO MOMENTI TRAGICI E TERRIBILI COME QUELLI CHE OGGI STA VIVENDO ILFRANCESE ...

Italia, un popolo di scrittori, ma mancano i lettori: il 30 per cento dei libri non vende nemmeno una copia Orizzonte Scuola

"Mattarella ha ringraziato Diaz Canel per l'importante aiuto prestato in occasione della pandemia, ma dal governo italiano occorre aspettarsi ben più che gratitudine..." ...ASCOLI PICENO - Fa tappa ad Ascoli il Tour della Salute, l’evento itinerante, giunto alla sua quinta edizione, che quest’anno, da aprile ad ottobre, ...