Italia protagonista del volo Virgin Galactic Si apre l’era dei viaggi suborbitali

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ilsuborbitale dicon a bordo un equipaggiono si è conclusa con successo. Al comando della missione, il colonnello Walter Villadei, accompagnato dal tenente colonnello medico Angelo Landolfi (entrambi dell’Aeronautica militarena) e dall’ingegnere energetico del Cnr, Pantaleone Carlucci. Ai comandi della navicella l’italo-americano Michael Masucci e il pilotano Nicola Pecile. Un risultato importante, che contribuisce all’avvio di una nuova era dell’esplorazione umana dell’alta atmosfera e dei voli, capace di rivoluzionare completamente l’approccio e l’accesso allo spazio. Non solo, infatti, ilha dimostrato l’affidabilità dello spazioplano come strumento per raggiungere gli strati più alti ...