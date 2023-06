ITalert | oggi primo test in Sardegna | il messaggio alle 12

(Di venerdì 30 giugno 2023), nuovo30 giugno inper il sistema di allarme pubblico nazionale in fase di sperimentazione. Gli abitanti dell’isola, spiega la Protezione civile,12.00 riceveranno undi prova. Il sistema di cui si sta dotando l’Italia per l’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, una volta operativo consentirà di raggiungere chiunque si trovi nella zona interessata dall’emergenza o dall’evento calamitoso, purché abbia il telefono acceso e connesso alla rete di telefonia mobile, fornendo informazioni sulla situazione di pericolo reale o potenziale. Il 28 giugno scorso effettuato ilin Toscana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sono iniziati i test di IT-alert, l'allarme sui telefonini che potrebbe spaventare gli sprovveduti. Ecco di cosa si tratta.