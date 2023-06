Istat | l' export torna a salire a maggio | +1 | 2% L' import - 4 | 6%

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dopo due mesi di riduzioni, al'verso i paesi extra Uea registrare un aumento congiunturale, dell'1,2%, mentre per leazioni c'è un calo dello 4,6% dovuto "soprattutto alla ...

Lo comunica l'. Su base annua crescono le esportazioni verso la Cina (+14,8%) mentre calano quelle verso gli Usa ( - 5,8%). Complessivamente, l'registra una crescita su base annua del 4,1%...La crescita va. Gli occupati pure. L'anche. E sui titoli di stato c'è più ottimismo qui rispetto a Francia, Germania, Regno Unito ... Come non perdere un treno Sullo stesso argomento: L'ha ...- Italia:- commercio estero extra Ue, maggio 2023. Ore 11,00. - Eurozona: inflazione ex ... - Torino: quinta edizione degli Stati Generali dell', promossa dal Forum Italiano dell'. ...

Le esportazioni delle regioni italiane - I trimestre 2023 Istat

Dopo due mesi di riduzioni, a maggio l'export verso i paesi extra Ue torna a registrare un aumento congiunturale, dell'1,2%, mentre per le importazioni c'è un calo dello 4,6% dovuto "soprattutto alla ...L'export altoatesino è ancora in crescita, ma nonostante la favorevole collocazione geografica, la provincia di Bolzano presenta una propensione all'esportazione, misurata come rapporto tra export e P ...